Судебные приставы Чебаркуля принудили УК сделать затянувшийся ремонт

Судебные приставы Чебаркуля нашли способ заставить управляющую компанию сделать ремонт, от которого она уклонялась в течение долгого времени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее у местной жительницы образовались течи в тепловой трубе, которые сантехники временно устранили с помощью хомутов. При этом менять всю трубу отказались. Женщина обратилась в суд, но и после его решения, обязывающего управляющую компанию произвести замену, ремонт так и не был выполнен.
Не возымели действия даже три штрафа за неисполнение судебного решения на общую сумму 130 тысяч рублей. Тогда приставы арестовали счета компании и пригрозили уголовным делом.
Только после этого сантехники, наконец, поменяли отрезок трубы длиной один метр, а управляющая компания выплатила штрафы.