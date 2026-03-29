Судебные приставы Чебаркуля принудили УК сделать затянувшийся ремонт

Управляющая компания не спешила исполнять свои обязанности даже после решения суда.

Источник: dostup1.ru

Судебные приставы Чебаркуля нашли способ заставить управляющую компанию сделать ремонт, от которого она уклонялась в течение долгого времени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее у местной жительницы образовались течи в тепловой трубе, которые сантехники временно устранили с помощью хомутов. При этом менять всю трубу отказались. Женщина обратилась в суд, но и после его решения, обязывающего управляющую компанию произвести замену, ремонт так и не был выполнен.

Не возымели действия даже три штрафа за неисполнение судебного решения на общую сумму 130 тысяч рублей. Тогда приставы арестовали счета компании и пригрозили уголовным делом.

Только после этого сантехники, наконец, поменяли отрезок трубы длиной один метр, а управляющая компания выплатила штрафы.