Жители Зернограда в Ростовской области остались без воды

В Ростовской области из-за коммунальной аварии без воды остались жители Зернограда. Об этом сообщила в телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Авария произошла на сетях, расположенных на улице Карла Маркса, 91-а. В связи с ремонтом коммуникаций, водоснабжение в городе было прекращено.
В сообщении говорится, что завершить работы планируется до 17 часов 29 марта. Для жителей организован подвоз воды, заявки можно оставить по номеру: 89910847786. Ответственная организация: МУП ЗГП «Зерноградское ППЖКХ».
