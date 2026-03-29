Выдали следы на грязи: приставы доставили жителя Приморья на принудительное лечение

Мужчина уклонялся от медицинского вмешательства.

Источник: PrimaMedia.ru

Судебные приставы Приморья завершили исполнительное производство, связанное с принудительной госпитализацией мужчины для получения психиатрической помощи, сообщила пресс-служба краевого ГУФССП.

Несмотря на неоднократные попытки судебного пристава-исполнителя установить контакт с должником по месту его регистрации, мужчина отказывался открывать дверь.

«Когда судебные приставы в очередной раз прибыли по адресу, указанному в исполнительном документе, ситуация развивалась по знакомому сценарию. Однако на этот раз вместо снега, который мог бы скрыть следы, весенняя распутица оставила четкие отпечатки на земле у входа. Именно эти следы помогли судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов обнаружить гражданина, который находился неподалеку от дома», — говорится в сообщении.

Заметив приставов, мужчина попытался скрыться, однако был оперативно задержан и доставлен в медицинскую организацию.