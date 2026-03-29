В Красноярске спецтехника откачивает с дорог воду

В краевом центре борются с последствиями таяния снега: спецтехника откачивает воду с дорог города.
По данным мэрии, в проблемных местах дорожные службы дежурят постоянно.
«Работы ведут на главных магистралях города, чтобы обеспечить проезд машин и не перекрывать полностью движение. Если же у жителей топит двор, то им следует обратиться в свою УК — именно она обязана обеспечивать откачку воды с придомовых территорий», — сообщают в администрации Красноярска.
Сотрудники мэрии отмечают, что участков дорог, которые строились без ливнёвки, в городе становится всё меньше, а на оставшихся монтируют дождеприёмные колодцы с откачкой. Если рельеф позволяет, проблемные отрезки дорог соединяют с ливневой канализацией, проходящей поблизости.
«Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, а также снизить уровень затопления на ул. Грунтовой», — уточнили в администрации, напомнив, что новые дороги строятся только с ливнёвкой.