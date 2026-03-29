Собянин назвал Москву одним из главных культурных мегаполисов мира

По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из лидирующих мест среди крупнейших мегаполисов мира, заявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в 2025 году посещаемость столичных музеев и выставок выросла на треть, до 19 млн человек.
В своем телеграм-канале Собянин перечислил ключевые культурные проекты, реализованные в Москве в прошлом году: выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ, выставка «Индия. Ткань времени», организованная совместно с Национальным музеем ремесел в Дели в музее-заповеднике «Царицыно». Кроме того, была завершена реставрация Египетского павильона Останкинского дворца.
«Продолжилось развитие популярных городских проектов и акций: “Московская музейная неделя”, “Музеи — детям”, “Учебный день в музее” и “Ночь в музее”, — отметил Собянин.
Среди запланированных на 2026 год мероприятий мэр обозначил открытие новых площадок «Биокластера» на ВДНХ, открытие нового здания Картинной галереи художника Василия Нестеренко, а также этнографического комплекса «Город Зодчества» в музее-заповеднике «Коломенское». В нынешнем году столичные власти планируют привлечь к организации совместных проектов зарубежные музеи, в том числе провести международную выставку «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее.
Всего в Москве действует более 450 федеральных, городских, муниципальных, ведомственных и частных музеев. Среди наиболее популярных площадок — Московский зоопарк, «Царицыно» и «Останкино и Кусково», Музей Москвы, Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» и Государственный Дарвиновский музей.