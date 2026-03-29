В Тегеране к патрулированию улиц начали привлекать детей с 12 лет

На фоне войны на Ближнем Востоке власти Ирана начали привлекать к работе силовых структур детей с 12 лет. Об этом в эфире государственного телевидения заявил представитель Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Рахим Надали, передаёт Al Arabiya English.
«На блокпостах и в патрулях “Басидж”, которые сейчас повсюду в городе, добровольцев из молодёжи и подростков оказалось очень много — все хотели помогать. Учитывая возраст тех, кто просился, мы снизили минимальную планку до 12 лет, потому что дети 12−13 лет тоже горят желанием быть при деле», — заявил представитель корпуса.
Дональд Трамп предлагал Ирану возобновить переговоры, но в республики идею восприняли со скепсисом. Причиной стал прошлый опыт, когда диалог срывался на фоне военных действий.