Пермская галерея рассказала о льготных и бесплатных посещениях экспозиций

В Перми официальное открытие нового здания художественной галереи на ул. Советской, 1 (корпус 5) намечено на 7 апреля. Билеты можно купить на сайте и в кассах галереи.
На сайте при покупке билетов есть подробная разбивка по категориям. Льготные билеты действительны при предъявлении подтверждающего документа. Для пенсионеров, детей от 14 до 18 лет, студентов очных отделений вход бесплатный третью среду каждого месяца.
Бесплатно посетить галерею смогут: дети до 14 лет; дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп; сопровождающий для инвалидов, детских, студенческих групп и групп военнослужащих; члены многодетных и малоимущих семей; Герои Советского Союза, России и Социалистического труда; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда»; бывшие дети-узники концлагерей; военнослужащие по призыву; участники боевых действий и члены их семей; студенты художественных ссузов и вузов; члены творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров; сотрудники музеев; члены Международного совета музеев; волонтеры галереи.
Скидка 50% на билеты предоставляется: детям от 14 до 18 лет, пенсионерам, студентам очного и заочного отделений.
В Перми запустят автобус до нового здания художественной галереи. Добраться можно несколькими способами.