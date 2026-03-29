Публикуем график и правила весенней охоты 2026 в Хабаровском крае

Сезон стартует в середине апреля и продлится до конца мая в зависимости от территории.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае утвердили сроки весеннего сезона охоты на боровую и водоплавающую дичь. Как сообщили в Управлении охотничьего хозяйства регионального правительства, первые выстрелы прозвучат уже 15 апреля в южных районах края. Подробности в материале «Комсомольской правды» Хабаровск.

Весной охотникам разрешено добывать вальдшнепов (на вечерней тяге), самцов глухаря и тетерева на току, селезней уток (с подсадной или манком), а также гусей и казарок из укрытия.

График охоты по районам:

— Бикинский, Вяземский районы и район им. Лазо: с 15 по 24 апреля (на все виды).

— Хабаровский район: боровая дичь с 17 по 26 апреля, водоплавающая с 23 апреля по 2 мая.

— Комсомольский, Амурский, Солнечный и Нанайский районы: боровая с 17 по 26 апреля, водоплавающая с 29 апреля по 8 мая.

— Верхнебуреинский, Ванинский, Совгаванский, Николаевский, Ульчский и район им. П. Осипенко: боровая с 24 апреля по 3 мая, водоплавающая с 5 по 14 мая.

— Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы: с 13 по 22 мая (на все виды).

Важно помнить о строгих запретах: охота «с подхода» запрещена (кроме глухаря на току), нельзя бить вальдшнепа на утренней тяге. Также запрещено использование собак, за исключением поиска подранков.

Почта: red.habkp@phkp.ru