Нижегородцы могут бесплатно пройти курс ботулинотерапии в городской больнице № 12

Жители Нижнего Новгорода могут пройти курс ботулинотерапии бесплатно по полису ОМС в городской клинической больнице № 12. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Эксперт назвал показания для ботулинотерапии: хроническая мигрень, спастичность в руках или ногах, спастическая кривошея (когда мышцы шеи постоянно напряжены), лицевые спазмы (непроизвольное подергивание мышц лица или зажмуривание глаз). Также лечение ботоксом можно будет получить при невралгии тройничного нерва (мучительные прострелы в области лица) и хроническом слюнотечении.
«Препараты ботулотоксина умеют не только корректировать морщины, но и “выключать” патологические спазмы и блокировать передачу болевых импульсов», — отметил Алексей Никонов.
Чтобы получить лечение, нижегородцы должны взять направление 057/у в своей поликлинике и прийти на консультацию в неврологическое отделение ГКБ № 12. Консультации проводят во вторник и четверг с 12:00 до 14:00.
