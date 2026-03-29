Михалков заявил, что поставил Ефремову ряд условий для выхода на сцену

Режиссер Никита Михалков сообщил, что поставил актеру ряд условий для возвращения на сцену после выхода из колонии. Об этом он рассказал журналисту ИС «Вести» Дмитрию Кайстро.
Михалков подчеркнул, что Ефремов «выполнил идеально» все достигнутые договоренности.
«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность. Что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде не играть, и все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок», — заявил режиссер.
Михалков добавил, что регулярно следил за состоянием актера, пока тот был в колонии. Режиссер назвал тюрьму «разрушительным бульоном» для Ефремова, но подчеркнул, что это жизненный опыт — «чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал».
На этой неделе Ефремов впервые публично появился на сцене спустя почти год после освобождения из тюрьмы — в театре «Мастерская “12” прошла премьера спектакля Михалкова “Без свидетелей”. Главные роли сыграли Ефремов и Анна Михалкова.
Летом 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Суд в столице приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, затем срок был снижен до семи с половиной лет.
В марте 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера. На заседании Ефремов принес извинения семье погибшего. Актер провел в заключении около четырех лет и вышел на свободу в апреле прошлого года.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.