В Пермском крае обновят мост через реку Лопву

Мост через реку Лопву в селе Юрла Пермского края приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты смонтируют новые опоры и пролетные строения, обустроят мостовое полотно и подъезды, водоотвод, смонтируют освещение. Для комфорта автомобилистов предусмотрены временная объездная дорога и переправа.
Через этот мост жители могут добраться до школ, детских садов, почты и медицинских учреждений. Также он соединяет более 15 населенных пунктов Юрлинского округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.