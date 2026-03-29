Роскачество заявило, что в России подделывают около 4% вин

Около 4% вин на российском рынке являются фальсификатом. К таким выводам пришло Роскачество по итогам проверки 782 образцов, проведенной в 2025 году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава ведомства Максим Протасов.
По словам Протасова, поддельными в ведомстве называют напитки, в которые были добавлены не предусмотренные рецептурой ингредиенты или которые были произведены из иного сырья, чем заявлено. Производители выдавали их за оригинальные напитки «безо всяких на то оснований».
Глава Роскачества отметил, что дефекты вина могут быть разными: от прямого фальсификата до ухудшения качества из-за ошибок в технологиях. «Даже самое хорошее вино можно испортить плохим производственным процессом», — подчеркнул Протасов.
Одним из дефектов является проблема пробки, когда химические элементы из корковой пробки попадают в вино. В результате возникает вкус картона. При недостаточной укупорке вино портится из-за воздействия кислорода и приобретает вкус кислой капусты.
Оценка вина строится на трех ключевых параметрах — цвете, аромате и вкусе. По цвету даже можно определить примерный возраст напитка: у белых вин со временем оттенок становится более темным и насыщенным, тогда как у красных, наоборот, светлеет.
Согласно результатам масштабного исследования Роскачества, опубликованным ранее, самыми надежными с точки зрения качества и подлинности оказались российские игристые вина, произведенные классическим методом, а также импортные вина из Чили, Аргентины, Новой Зеландии и ЮАР. Исследователи также выяснили, что напитки, продаваемые в стеклянной таре, в среднем качественнее тех, что разлиты в упаковку «Биг-Бэг» (полиэтиленовые вкладыши в картонных коробках).
