В городе Грязи Липецкой области облагородят сквер 80-летия Победы

Сквер 80-летия Победы на улице Георгия Бородина благоустроят в городе Грязи при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
Там создадут прогулочную зону длиной почти 300 м. Еще специалисты обустроят аллею с 80 липами. Также на территории разместят лавочки и урны, смонтируют освещение, оборудуют детскую игровую площадку. Подчеркивается, что в этом году проведут первый этап работ. Он включает подготовку общественного пространства, обустройство дорожек, озеленение и установку малых архитектурных форм.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.