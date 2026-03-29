В селе Сармаково в Кабардино-Балкарии отремонтируют школу № 2

Здание школы № 2 им. Г. А. Лигидова в селе Сармаково Кабардино-Балкарской Республики модернизируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве науки и просвещения региона.
Сейчас специалисты демонтируют старые инженерные сети, деревянные полы и кафель. В планах обновить системы отопления и электропроводку, выполнить отделку внутренних помещений. Также школу оснастят современной техникой, спортивным инвентарем и мебелью. На период ремонта почти 250 обучающихся перевели в соседние школы Сармакова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.