Нижегородцам предлагают принять участие по всероссийском конкурсе наставников

В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Наставничество», сообщили в Министерстве просвещения России. Это состязание проводится с 2024 года. Его задачи — повысить престиж наставников и педагогов, а также выявить лучшие практики в разных отраслях. Оператором конкурса выступает Институт развития профессионального образования.
Конкурс стартовал в марте и был приурочен ко Дню наставника. В этом году попробовать свои силы могут не только педагоги, но и сотрудники сфер здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты и молодежной политики. Кроме того, к участию приглашают представителей предприятий, органов власти, местного самоуправления, а также бизнесменов и предпринимателей.
Состязание полностью проходит в дистанционном формате и состоит из двух этапов. Для начала участникам нужно определиться с номинацией, их всего пять: «Наставничество на производстве», «Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики», «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности», «Наставничество на службе», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». Заявки принимаются до 29 апреля включительно. После этого, с 30 апреля по 10 июля, продлится отборочный этап. Итоги конкурса станут известны в июле.