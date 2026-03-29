Нижегородцам предлагают принять участие по всероссийском конкурсе наставников

Состязание полностью проходит в дистанционном формате и состоит из двух этапов. Для начала участникам нужно определиться с номинацией, их всего пять: «Наставничество на производстве», «Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики», «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности», «Наставничество на службе», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». Заявки принимаются до 29 апреля включительно. После этого, с 30 апреля по 10 июля, продлится отборочный этап. Итоги конкурса станут известны в июле.