Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема открылась концертом в Усадьбе Рукавишниковых

В Нижнем Новгороде образовательный проект проходит уже в третий раз.

Источник: Нижегородская правда

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема открылась концертом в Усадьбе Рукавишниковых. В субботу, 28 марта, в Бальном зале состоялось выступление Оркестра камерной музыки.

Школа-фестиваль — один из крупнейших образовательных проектов в сфере академической музыки в России. Он реализуется уже семь лет в разных регионах страны и объединяет мастер-классы, лекции и концертную программу. Нынешний форум стал 23‑м по счету. В Нижнем Новгороде он проходит в третий раз при поддержке правительства региона. Художественный руководитель проекта Петр Лундстрем подчеркнул, что школа-фестиваль рассматривается не только как серия мастер-классов, но и как пространство профессионального и личностного роста, где молодым музыкантам передаются традиции и ценности российской исполнительской школы.

В 2026 году образовательная программа охватывает четыре направления: фортепиано, скрипку, альт и виолончель.

В течение шести дней участников ждет интенсивный образовательный марафон. В первой половине дня будут проходить мастер-классы и лекции, а во второй — вечерняя фестивальная программа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что школа-фестиваль Леонида Лундстрема в Нижнем Новгороде пройдет с 28 марта по 2 апреля.