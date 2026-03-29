Школа-фестиваль Леонида Лундстрема открылась концертом в Усадьбе Рукавишниковых

Школа-фестиваль — один из крупнейших образовательных проектов в сфере академической музыки в России. Он реализуется уже семь лет в разных регионах страны и объединяет мастер-классы, лекции и концертную программу. Нынешний форум стал 23‑м по счету. В Нижнем Новгороде он проходит в третий раз при поддержке правительства региона. Художественный руководитель проекта Петр Лундстрем подчеркнул, что школа-фестиваль рассматривается не только как серия мастер-классов, но и как пространство профессионального и личностного роста, где молодым музыкантам передаются традиции и ценности российской исполнительской школы.