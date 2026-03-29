В Тамбовской области модернизируют Никифоровскую школу № 2

Никифоровскую школу № 2 отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» в поселке Дмитриевка в Тамбовской области, сообщили в администрации Никифоровского района.
«К настоящему времени произведены демонтажные работы, заменены окна, активно ведется штукатурка помещений, а также подготовка полов под полусухую стяжку», — отметил куратор проекта от Министерства образования и науки Тамбовской области Николай Андреев.
Также в учреждении обновят инженерные сети и систему отопления, улучшат все внутренние помещения. Как уточнил Николай Андреев, ремонт должны завершить к 1 августа 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.