Хабиров показал нового питомца

Глава Башкирии Радий Хабиров показал нового члена семьи. В его доме появился щенок немецкой овчарки по кличке Саладин.
«Он спокойный, послушный и очень умный, — поделился руководитель республики в своих соцсетях. — Пока маленький песик, вырастет надежным защитником и другом».
По словам Хабирова, это уже третья собака в его доме. Три года назад у него появился питомец по кличке Такео японской породы акита-ину. Спустя пару месяцев щенка бульдога по кличке Жасмин ему подарила мама участника СВО, кавалера ордена Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова Максима Страупе. Также у него есть кот.
«Дети счастливы, — продолжил Хабиров. — Держать дома питомцев — большая ответственность, но и большое счастье».