Омичам пообещали контроль цен на яйца и масло перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба России взяла на особый контроль стоимость продуктов в магазинах Омской области перед празднованием Пасхи. Ведомство направило официальное предостережение крупнейшим торговым сетям, работающим в регионе, предупредив о недопустимости необоснованного роста цен в периоды повышенного потребительского спроса.
Специалисты службы обратили внимание на то, что в предпраздничные дни традиционно увеличивается спрос на куриные яйца, сливочное масло и кондитерские изделия. ФАС напомнила участникам рынка об обязательности соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство готово принимать меры реагирования. Кроме того, ретейлерам рекомендовали транслировать снижение отпускных цен от поставщиков конечным потребителям, чтобы не допускать искусственного завышения стоимости.
В ФАС отметили, что ведут постоянный анализ цен на продукты в регионе. В ведомстве высоко оценивают практику сетей, которые добровольно ограничивают наценки на товары первой необходимости. Это позволяет повысить доступность востребованных продуктов для омичей в праздничные дни. Жителям области рекомендуют следить за стоимостью товаров в магазинах и сообщать о подозрительном росте цен в случае его обнаружения.