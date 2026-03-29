В Семилуках Воронежской области благоустроят набережную

Набережную Дона благоустроят в Семилуках при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.
В этом году там планируют модернизировать центральную лестницу, ведущую к воде. Также специалисты обустроят родник перед спасательной станцией, оборудуют спортивную площадку и пешеходный маршрут вдоль реки. Еще на набережной планируют создать рекреационное пространство с лавочками, освещением и смотровыми площадками.
Кроме того, в городе намерены объединить несколько знаковых мест в прогулочную зону. Предполагается провести дорожки от парка Юбилейного вдоль набережной, дойти до пляжа и дальше. Работы должны быть завершены в 2028 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.