Во Владивостоке с 1 апреля стартует запись детей в первый класс

Подать документы на зачисление ребенка можно будет через портал «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья совсем скоро начнется горячая пора для родителей будущих первоклашек. С 1 апреля открывается прием заявлений в школы города. Подать документы на зачисление ребенка можно будет через портал «Госуслуги» — это самый быстрый и удобный способ, не требующий очередей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Первый этап приемной кампании продлится до 30 июня. В этот период зачисляют тех детей, которые прописаны на территории, закрепленной за конкретной школой. Также без проблем запишут ребят, имеющих первоочередное право на получение места в определенном учебном заведении. Тем, кто не успел или хочет отдать чадо в другую гимназию, не по прописке, придется подождать.

Второй этап стартует 6 июля и продлится аж до 5 сентября. В эти два месяца можно попробовать записать ребенка в любую школу Владивостока, независимо от места регистрации. Но есть важный нюанс: зачислят только при наличии свободных мест.