Обрушился мост, больше 300 тысяч человек сидят без света: в Дагестане из-за аномальных ливней ввели режим ЧС

В мэрии пояснили, что подтопление началось из-за мощного потока, пришедшего во время паводка на реках Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агач-аула. Вода быстро хлынула по улицам и перегрузила городскую ливнёвую систему. Сейчас её уровень начал снижаться. Спасатели надеются, что дожди ослабеют во второй половине дня и к ночи прекратятся.