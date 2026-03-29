В Хабаровске ночью тушили пожар в двухэтажном бараке

Как выяснили прибывшие расчеты, пламя зародилось в пустующей квартире на первом этаже и быстро перекинулось на лестничный пролет. Ситуация была опасной: хотя дом считался частично расселенным, в трех квартирах все еще жили люди. До приезда пожарных из задымленного подъезда самостоятельно успели выбежать шесть человек. К счастью, никто не пострадал.