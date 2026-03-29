Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске ночью тушили пожар в двухэтажном бараке

Огонь вспыхнул в заброшенной квартире и едва не отрезал путь к спасению жильцам.

Поздно вечером 28 марта в Хабаровске вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Карла Маркса. Тревожный вызов поступил на пульт пожарной охраны после девяти часов вечера. Из-за угрозы быстрого распространения огня по деревянным перекрытиям на место выехали 21 спасатель и 6 единиц техники. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как выяснили прибывшие расчеты, пламя зародилось в пустующей квартире на первом этаже и быстро перекинулось на лестничный пролет. Ситуация была опасной: хотя дом считался частично расселенным, в трех квартирах все еще жили люди. До приезда пожарных из задымленного подъезда самостоятельно успели выбежать шесть человек. К счастью, никто не пострадал.

Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы локализовать возгорание на площади 70 квадратных метров. После этого бойцы МЧС еще несколько часов разбирали конструкции и проливали тлеющие участки, чтобы исключить повторное возгорание. Полностью ликвидировать последствия ЧП удалось лишь к часу ночи.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru