В Хабаровске ночью тушили пожар в двухэтажном бараке

Поздно вечером 28 марта в Хабаровске вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Карла Маркса. Тревожный вызов поступил на пульт пожарной охраны после девяти часов вечера. Из-за угрозы быстрого распространения огня по деревянным перекрытиям на место выехали 21 спасатель и 6 единиц техники. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как выяснили прибывшие расчеты, пламя зародилось в пустующей квартире на первом этаже и быстро перекинулось на лестничный пролет. Ситуация была опасной: хотя дом считался частично расселенным, в трех квартирах все еще жили люди. До приезда пожарных из задымленного подъезда самостоятельно успели выбежать шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы локализовать возгорание на площади 70 квадратных метров. После этого бойцы МЧС еще несколько часов разбирали конструкции и проливали тлеющие участки, чтобы исключить повторное возгорание. Полностью ликвидировать последствия ЧП удалось лишь к часу ночи.
