В Подольской больнице установили эндоскопический комплекс с ИИ

Современный программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом (ИИ) для проведения эндоскопических процедур установили в Подольской областной клинической больнице, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как отметил заведующий эндоскопическим отделением больницы Агарон Айвазян, встроенный в оборудование искусственный интеллект ArtInCol — разработка российских ученых. Он функционирует как ассистент. В частности, ИИ помогает выявлять новообразования и потенциально опасные зоны с помощью компьютерного зрения.
«Даже самый опытный врач-эндоскопист прежде всего человек. Он может элементарно устать, не заметить или отвлечься. Искусственный интеллект в этом плане приходит нам на помощь, служит, по сути, второй парой глаз», — уточнил Агарон Айвазян.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.