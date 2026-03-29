Жители Темрюка спасли дельфина, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Азовка запуталась в рыболовной сети на выходе из лимана в небольшую запруду возле частной пристани и вполне могла погибнуть. К счастью, млекопитающее вовремя обнаружили ответственные и умелые люди с надувной лодкой, которые были готовы действовать. Чтобы сделать все правильно, Алексей Петриченко и Игорь Семко позвонили на горячую линию центра «Дельфа».
«Они осознавали, что в таких случаях необходим инструктаж специалистов. Поэтому по нашему запросу ребята прислали видео, подробно описали все условия по местности и состояние дельфина, а также посчитали частоту его дыхания. Наш координатор горячей линии Екатерина Новикова четко объяснила, как подойти к азовке, как минимизировать стресс, как правильно освободить ее из сети. Ребята справились безупречно — действовали тихо, аккуратно, без лишних движений и суеты», — рассказали в социальных сетях «Дельфы».
После освобождения азовка снова поплыла в сторону запруды, но мужчины не дали ей снова попасть в беду и сопроводили до лимана. Сообщается, что при этом они до последнего момента держали связь с координатором и информировали о каждом своем действии, что помогло успешно завершить спасательную операцию.