«Ненавижу это чувство». Белоруска Арина Соболенко призналась, что ей не дает спать по ночам

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своих чувствах после победы на турнире в Майами.
Арина выиграла в финале турнира WTA-1000 в Майами у четвертой ракетки американки Коко Гауфф. Она дважды уступала Гауфф в финалах турниров «Большого шлема», и поэтому была особенно серьезно настроена на поединок.
— Мой настрой перед финалом был таким: «Я ни за что не проиграю». Я старалась сохранять этот жесткий настрой, бороться за каждое очко, не позволять ничему повлиять на меня, — сказала она на пресс-конференции.
Выиграв турниры в Индиан-Уэллсе и Майами белоруска сделала «Солнечный дубль», который ранее покорялся только четырем теннисисткам в истории.
— В последних финалах я была очень сильна внутренне и очень позитивно настроена. Кроме того, у нас была очень хорошая подготовка. Я очень много работала. Поэтому каждый раз, когда я начинала сомневаться, то напоминала себе: «Нет, нет, нет. Ты достаточно сильна, чтобы это сделать», — поделилась Арина.
Арина Соболенко призналась, как тяжело она переживает поражения:
— Я ненавижу проигрывать. Ненавижу это чувство, когда проигрываешь матч. Не могу спать, мне снятся теннисные матчи, я ненавижу себя за ошибки, которые, возможно, стоили мне победы. Поэтому каждый раз, выходя на корт, я стараюсь выложиться на полную и сделать все возможное и невозможное, чтобы победить.
