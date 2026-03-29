Последствия ливневых дождей в Махачкале. Фото

В Дагестане ликвидируют последствия ливневых дождей.

В Дагестане ликвидируют последствия ливневых дождей. Утром 29 марта в Махачкале эвакуировали 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

Количество подтопленных домов уточняется. Как отметил мэр, после улучшения погодных условий власти проведут оценку ущерба и граждане смогут рассчитывать на соответствующую поддержку.

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на Дагестан 28 марта. В Махачкале зафиксированы подтопления, массовые отключения электричества и воды. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за сильных дождей подтопило подстанции «Махачкала-110», «Восточная» и «Приморская». Более 300 тыс. абонентов в республике остались без электроснабжения.

Эвакуация жителей проходит также в Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана.

Последствия сильных ливней устраняют и в другой части Северного Кавказа: 29 марта в поселке Кундухово Гудермесского района Чечни эвакуировали 500 человек, среди которых 190 несовершеннолетних. На нескольких дорожных участках региона приостановлено движение. Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе до конца суток 29 марта.

