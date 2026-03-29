В Омске торжественно открыли обновленный СКК им. Блинова

В Омске после масштабной реконструкции открылся спортивно-концертный комплекс имени Блинова — ледовая арена, которая помнит первое золото «Авангарда». Команда проводила здесь домашние игры с 1987 по 2007 год.
В торжественном открытии приняли участие первые лица области и почётные гости. Специально для этого события в Омск прибыл руководитель Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков поблагодарил правительство области за идею возрождения комплекса и поддержку проекту на всех этапах его реализации. Его полную речь приводит пресс-служба ХК «Авангард».
СКК им. Блинова в этом году исполняется 40 лет. В 2020 году здание признали аварийным. Работы по восстановлению начались в мае прошлого года. По разным оценам, восстановление обошлось в 2 миллиарда рублей.
Теперь акустика внутри здания позволяет проводить не только хоккейные матчи, но и концерты самого высокого уровня.
СКК станет домом для «Омских Крыльев» и волейболисток «Омички». Теперь предстоит благоустроить территорию вокруг комплекса, сделав её новой точкой притяжения для всех жителей города.
Первыми соревнованиями на объекте стали матчи плей-офф ВХЛ. ХК «Омские Крылья» встречал на новом льду ХК «Челмет» из Челябинска.