В Приозерске Ленинградской области модернизируют детскую библиотеку

Там отремонтируют помещения, установят интерактивную панель, столы для рисования песком, обустроят зоны отдыха и игровые пространства.

Детский отдел Приозерской межпоселенческой районной библиотеки в Ленинградской области обновят по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональной универсальной научной библиотеке.

На проведение работ будет выделена субсидия. За счет этих средств в библиотеке отремонтируют помещения и расширят книжный фонд. Кроме того, в учреждение закупят мебель, современную компьютерную, интерактивную и мультимедийную технику.

«Библиотека будет насыщена новым содержанием, новым оборудованием: интерактивная панель, бизиборд, карта Ленинградской области с подсветкой, столы для рисования песком, игровые зоны, зоны отдыха. Сотрудники библиотеки смогут по-новому взглянуть на свою работу, с интересом, увлечением и с большей эффективностью работать дальше. Эти изменения — движение вперед, движение к творчеству», — отметила директор Приозерской межпоселенческой районной библиотеки Алла Трушко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.