Центр единоборств «Сокол» в Арзамасе получил лицензию на спортивную подготовку

Спортивная школа № 5 в Арзамасе, известная как Центр единоборств «Сокол», получила лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере спорта. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.
Благодаря лицензии центр официально запустил тренировки. Теперь «Сокол» — единственная в Арзамасе площадка, где готовят спортсменов по разным видам единоборств. В школе уже занимаются 342 воспитанника. Мэр Александр Щелоков отметил, что это заметно разгрузило другие спортивные учреждения, которым раньше приходилось выделять часы на эти направления.
В распоряжении центра два специализированных зала, боксерский ринг, татами, борцовский ковер, медкабинет и раздевалки. Общая площадь объекта составляет почти 1400 квадратных метров. Тренировать ребят будут восемь тренеров: специалисты по борьбе, боксу, самбо и другим видам единоборств.
Щелоков поздравил воспитанников и преподавателей со стартом и отметил, что у юных спортсменов теперь есть возможность заниматься «у лучших прямо в родном город».