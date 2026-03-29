Центр единоборств «Сокол» в Арзамасе получил лицензию на спортивную подготовку

В новую спортшколу уже набрали 342 воспитанника.

Источник: Комсомольская правда

Спортивная школа № 5 в Арзамасе, известная как Центр единоборств «Сокол», получила лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере спорта. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.

Благодаря лицензии центр официально запустил тренировки. Теперь «Сокол» — единственная в Арзамасе площадка, где готовят спортсменов по разным видам единоборств. В школе уже занимаются 342 воспитанника. Мэр Александр Щелоков отметил, что это заметно разгрузило другие спортивные учреждения, которым раньше приходилось выделять часы на эти направления.

В распоряжении центра два специализированных зала, боксерский ринг, татами, борцовский ковер, медкабинет и раздевалки. Общая площадь объекта составляет почти 1400 квадратных метров. Тренировать ребят будут восемь тренеров: специалисты по борьбе, боксу, самбо и другим видам единоборств.

Щелоков поздравил воспитанников и преподавателей со стартом и отметил, что у юных спортсменов теперь есть возможность заниматься «у лучших прямо в родном город».