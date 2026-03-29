В Калининградской области возобновил работу Морской совет

В Калининградской области официально возобновил работу Морской совет — соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Инициатива воссоздания координационного органа поддержана в ходе визита в область помощника президента России Николая Патрушева, возглавляющего Морскую коллегию РФ.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, возглавил совет Алексей Беспрозванных. В состав вошли первый замгубернатора Валерий Шерин, представители регионального кабмина, ФСБ, Балтфлота, пограничного управления, таможенных органов, завода «Янтарь», научных центров, портовых и логистических компаний.
Ключевые задачи — развитие морского транспорта, обеспечение транспортной доступности региона, модернизация рыбохозяйственного комплекса, а также стимулирование круизного и яхтенного туризма.