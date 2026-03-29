На площади в поселке Чернянка Белгородской области появится открытая сцена

Открытую сцену построят на центральной площади в поселке Чернянка Белгородской области в ходе второго этапа благоустройства, сообщили в правительстве региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В планах также реконструировать инженерные коммуникации, уложить тротуарную плитку и установить бордюрные камни. Мастера обустроят тихую зону отдыха с навесом и детскими качелями. Особое внимание уделят созданию комфортных условий для маломобильных посетителей: специалисты организуют удобные съезды.
Полностью завершить благоустройство планируют до 2027 года. По проекту преобразят территорию от торговых объектов до гостиницы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.