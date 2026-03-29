В Ростовской области мужчина совершил новую кражу, находясь под домашним арестом

В Шахтах мужчина совершил кражу, находясь под домашним арестом за такое же преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В нарушении запрета подозреваемый отправился гулять по улице и заприметил дом, в котором отсутствовали хозяева. Мужчина убедился, что его никто не видит, проник внутрь и похитил изделия из металла. После этого он продал украденное и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Когда хозяин вернулся домой и обнаружил пропажу вещей, то сразу же обратился в полицию. Причиненный ему ущерб составил 12 тысяч рублей.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж и аналогичное преступление, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции изъяли часть похищенных вещей, которые в скором времени вернут владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.
