Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать морковь

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали, как правильно выбрать морковь.

Специалисты отмечают, что качественный корнеплод должен иметь гладкую поверхность без трещин и повреждений, быть твердым и не деформированным. Особое внимание при выборе рекомендуется уделять области у ботвы, она должна иметь насыщенный зеленый цвет.

В ведомстве не советуют покупать мягкую или поврежденную морковь, а также корнеплоды с темными или зелеными пятнами, точками и отростками.

Следует помнить, что для салатов и запеканок лучше подходят светлые корнеплоды, а для приготовления супов, вторых блюд и соков — морковь с ярким, насыщенным оттенком.

Хранить морковь можно в течение нескольких месяцев. Оптимальные условия — холодильник или прохладное влажное помещение с температурой от 0 до +4 градусов.

Кроме того, продукт хорошо переносит заморозку: его можно заранее нарезать или натереть для дальнейшего использования в кулинарии.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.