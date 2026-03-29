В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали, как правильно выбрать морковь.
Специалисты отмечают, что качественный корнеплод должен иметь гладкую поверхность без трещин и повреждений, быть твердым и не деформированным. Особое внимание при выборе рекомендуется уделять области у ботвы, она должна иметь насыщенный зеленый цвет.
В ведомстве не советуют покупать мягкую или поврежденную морковь, а также корнеплоды с темными или зелеными пятнами, точками и отростками.
Следует помнить, что для салатов и запеканок лучше подходят светлые корнеплоды, а для приготовления супов, вторых блюд и соков — морковь с ярким, насыщенным оттенком.
Хранить морковь можно в течение нескольких месяцев. Оптимальные условия — холодильник или прохладное влажное помещение с температурой от 0 до +4 градусов.
Кроме того, продукт хорошо переносит заморозку: его можно заранее нарезать или натереть для дальнейшего использования в кулинарии.
