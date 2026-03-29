Первое купание птиц сняли на «Красноярских Столбах»

«Красноярские Столбы» еще засыпаны снегом, несмотря на теплые дни, он даже не особенно быстро оседает. Но некоторые пернатые обитатели леса уже открыли купальный сезон — верная примета, что они встречают весну. На тепло «ворожат» не все птицы национального парка. Как рассказали сотрудники, знаменитость Центральных Столбов — большой глухарь — все еще не торопится в сторону тока, а продолжает радовать отдыхающих около скалы Перья. Не видно перелетных птиц. — Пока перелетные птицы, увы, не спешат радовать нас своим присутствием. На Центральных Столбах полно снега, — говорит методист нацпарка Надежда Гончарова. Между тем, некоторых типичных зимующих птиц застали за самым весенним занятием — первым купанием в снеговых талых лужах.