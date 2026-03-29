В Оренбурге завершают строительство модульной поликлиники

Строительство модульной поликлиники Оренбургской областной клинической больницы № 2 подходит к завершению, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Площадь нового медучреждения составляет 540 кв. м. Оно рассчитано на прием 150 человек в сутки. В поликлинике предусмотрены гардероб, регистратура, процедурные и прививочные кабинеты, перевязочные, кабинеты специалистов узкого профиля, УЗИ-исследований и неотложной помощи. Для комфорта маломобильных пациентов входную группу оборудуют пандусом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.