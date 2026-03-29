В Красноярске могут снять фильм об участнике СВО. Фабула такова: после контузии боец специальной военной операции возвращается домой и пытается начать новую мирную жизнь. Рабочее название предстоящего фильма — «Невероятный Алеша». Об этом продюсер и режиссер Максим Боев поделился с ТАСС.