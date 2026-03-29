В Красноярске могут снять фильм об участнике СВО. Фабула такова: после контузии боец специальной военной операции возвращается домой и пытается начать новую мирную жизнь. Рабочее название предстоящего фильма — «Невероятный Алеша». Об этом продюсер и режиссер Максим Боев поделился с ТАСС.
Съемки фильма начнутся в мае, завершатся в июле. Затем сборка, постпродакш. Премьеру планируют в феврале 2027 года. Однако остается одно «но»: где конкретно будут проходить съемки.
По словам режиссера, вариантов несколько: Ярославская область, Нижегородская, Калининградская, Краснодарский край. Или Красноярск. Сам Максим Боев — уроженец Красноярского края, из Железногорска (поселок Подгорный), поможет ли этот факт с определением выбора?
«Пока не определились. Выбираем. Выстраиваем логику» — сказал режиссер.