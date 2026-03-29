В СПЧ допустили, что Телеграм с «высокой вероятностью» вернётся к полноценной работе в России

В совете считают, что исход зависит от выполнения условий по экстремизму и угрозам безопасности.

Источник: Клопс.ru

Телеграм с высокой вероятностью выполнит требования российского законодательства, после чего его работу в стране могут восстановить в полном объёме. Об этом, ссылаясь на председателя комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александра Ионова, пишет ТАСС в воскресенье, 29 марта.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Телеграма договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — заявил госдеятель.

В Совете по правам человека считают, что требования России к мессенджеру адекватны. По словам Ионова, внутри команды Телеграма эту повестку уже обсуждают.

Федеральная антимонопольная служба отменила штрафы за размещение рекламы в Телеграме и на YouTube. У бизнеса есть время до конца 2026 года, чтобы перестроить свои подходы и освоиться на других площадках.