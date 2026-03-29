На Кубани создадут первый в России международный туристический кластер

«Стратегическое партнерство с “Абрау-Дюрсо” включает три основных направления. Это внедрение бережливых технологий и создание первого в России эффективного туристско-рекреационного кластера международного уровня. Второе — развитие экономики впечатлений, чтобы кластер стал одним из драйверов креативной экономики, что позволит уже в текущем году увеличить добавленную стоимость до 220 миллиардов рублей в структуре валового регионального продукта. И третье, что немаловажно, — развитие винного туризма, который является серьезной самостоятельной частью туротрасли Краснодарского края», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.