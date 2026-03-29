На Кубани создадут первый в России международный туристический кластер

Благодаря партнерству с «Абрау-Дюрсо» в регионе будут развивать винный туризм.

Первый в России эффективный туристско-рекреационный кластер международного уровня появится на территории Краснодарского края, что способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы проведут по соглашению о долгосрочном партнерстве между Министерством экономики Краснодарского края и компанией «Абрау-Дюрсо». Стороны договорились об обмене опытом в повышении эффективности бизнес-процессов и улучшении управленческих решений. Взаимодействие будет включать рабочие встречи, консультации и совместные мероприятия по развитию этнотуризма.

«Стратегическое партнерство с “Абрау-Дюрсо” включает три основных направления. Это внедрение бережливых технологий и создание первого в России эффективного туристско-рекреационного кластера международного уровня. Второе — развитие экономики впечатлений, чтобы кластер стал одним из драйверов креативной экономики, что позволит уже в текущем году увеличить добавленную стоимость до 220 миллиардов рублей в структуре валового регионального продукта. И третье, что немаловажно, — развитие винного туризма, который является серьезной самостоятельной частью туротрасли Краснодарского края», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.