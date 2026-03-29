Путин рассказал, как на него повлиял Говорухин

Президент России Владимир Путин поделился, что, наблюдая за работой режиссера Станислава Говорухина, делал для себя выводы, применимые как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин поделился, что, наблюдая за работой режиссера Станислава Говорухина, делал для себя выводы, применимые как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма «Народный избранник. Режиссеру, актеру и депутату Станиславу Говорухину исполняется 90 лет», фрагмент которого опубликован ИС «Вести». В это воскресенье отмечается 90-летие со дня рождения режиссера.

«Должен сказать откровенно, я не только внимательно смотрел за тем, что он делает, что и как говорит, но и для себя делал некоторые пометки в уме, полагая, что это, безусловно, будет помогать мне и в жизни, и в работе», — сказал Путин.

Президент добавил, что истинную оценку творчеству Говорухина дали миллионы россиян, для которых его фильмы стали частью жизни и до сих пор вызывают теплые чувства.

Станислав Говорухин — народный артист России, режиссер фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок». С 1993 по 2018 год был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по культуре. В 2011-м возглавил предвыборный штаб Путина.

В марте 2018 года Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, наградил Говорухина знаком «За вклад в российскую культуру». Через три месяца режиссер скончался после продолжительной болезни, ему было 82 года.

