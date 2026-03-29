Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проектирование улицы Денисова в Калининграде рассчитывают начать в 2028 году

Пока финансирование на этот объект не предусмотрено.

Проектирование новой улицы Денисова в микрорайоне «Восток» в Калининграде запланировано на 2028−2029 годы. Пока финансирование на объект не предусмотрено. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для строительства дороги потребуется изымать земельные участки в дачном обществе. Перечень территорий определят во время подготовки при актуализации документов.

Ранее власти уже выделяли средства на проектирование улицы Денисова. Однако работы приостановили из-за проблем с переустройством инженерных коммуникаций.

Строительство улицы Денисова отражено в генеральном плане. Она пройдёт от Северного обхода до Покрышкина. Протяжённость магистрали составит около 1,75 километра. С учётом активного развития юго-восточного района города дорогу планируют сделать четырёхполосной с тротуарами и велодорожками.