ГАИ сообщила про индивидуальные номера на машины белорусов

В ГАИ рассказали белорусам, как можно получить индивидуальный номер на авто.
В Госавтоинспекции напомнили, что «особенный» номер на авто можно получить за счет доступной административной процедуры. Для этого в регистрационных подразделениях ГАИ можно заказать индивидуальное изготовление регистрационных знаков. Автовладелец сам выбирает желаемую комбинацию цифр и букв при условии, что она свободна и соответствует стандартам.
— Заказать индивидуальный номер можно в регистрационном подразделении ГАИ по месту регистрации транспорта, — рассказал в ГАИ.
Стоимость услуги — 60 базовых величин (2700 белорусских рублей в марте 2026 года).
