В Хабаровске прошла «Ночь театрального искусства»

В преддверии Всемирного дня театра Хабаровский край погрузился в атмосферу творчества. Главным событием стал масштабный и озорной капустник в Городском дворце культуры, организованный Хабаровским краевым академическим музыкальным театром. На сцену вышли более ста артистов из самых разных творческих коллективов города, подарив зрителям настоящий праздник юмора и таланта. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Праздничные площадки развернулись по всему городу. В Дальневосточном художественном музее прошел уютный вечер классического романса, приуроченный к 185-летию П. И. Чайковского. После музыки гости отправились на экскурсии по залам музея.
Не обошлось и без громких театральных событий: Хабаровский ТЮЗ представил премьеру «Тёркин жив», в краевом театре драмы прошел камерный показ постановки «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана», а театр «Триада» пригласил поклонников на душевный театральный квартирник. Как отметили в региональном министерстве культуры, такая «Ночь» позволила жителям края по-новому взглянуть на знакомые коллективы и прикоснуться к закулисному миру.
