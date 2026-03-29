Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске прошла «Ночь театрального искусства»

Краевая столица отметила праздник премьерами.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Всемирного дня театра Хабаровский край погрузился в атмосферу творчества. Главным событием стал масштабный и озорной капустник в Городском дворце культуры, организованный Хабаровским краевым академическим музыкальным театром. На сцену вышли более ста артистов из самых разных творческих коллективов города, подарив зрителям настоящий праздник юмора и таланта. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Праздничные площадки развернулись по всему городу. В Дальневосточном художественном музее прошел уютный вечер классического романса, приуроченный к 185-летию П. И. Чайковского. После музыки гости отправились на экскурсии по залам музея.

Не обошлось и без громких театральных событий: Хабаровский ТЮЗ представил премьеру «Тёркин жив», в краевом театре драмы прошел камерный показ постановки «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана», а театр «Триада» пригласил поклонников на душевный театральный квартирник. Как отметили в региональном министерстве культуры, такая «Ночь» позволила жителям края по-новому взглянуть на знакомые коллективы и прикоснуться к закулисному миру.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru