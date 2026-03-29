В Астраханской области обновят путепровод на дороге к селу Растопуловка

Завершить все работы планируют в 2027 году.

Путепровод, расположенный на маршруте от трассы Волгоград — Астрахань к селу Растопуловка, отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

Объект представляет собой железобетонное сооружение длиной более 146 метров. Специалистам предстоит обновить изношенные конструкции, полностью заменить мостовое полотно и уложить асфальтовое покрытие. Также для безопасности водителей и пешеходов там установят дорожные знаки и новые барьерные ограждения. На время ремонта движение организовано в реверсивном режиме. Завершить работы должны до октября 2027 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.