Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков заявил, что вернул Ефремова на сцену после разговора с Путиным

Никита Михалков утверждает, что добился возвращения Михаила Ефремова на сцену после разговора с президентом страны. По его словам, Владимир Путин согласился на это, когда режиссер пообещал взять ответственность за актера.

Источник: РБК

Возвращение актера Михаила Ефремова к творческой деятельности после освобождения из колонии обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным. Об этом режиссер Никита Михалков рассказал в интервью информационной службе «Вести».

«Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал, но мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — цитирует Михалкова издание. По словам режиссера, у главы государства были сомнения, однако вопрос был решен после того, как Путин спросил: «Ты берешь на себя ответственность?».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Михалков также рассказал, что изначально поставил Ефремову жесткие условия: актер не должен сниматься в кино, давать интервью или играть где-либо еще, а обязан сосредоточиться на лечении и реабилитации. «Он выполнил идеально все наши договоренности», — отметил режиссер.

При этом режиссер признался, что шел на серьезный риск, приглашая артиста, который более четырех лет не имел сценической практики. «Я понимал, что отсутствие опыта могло сломать в профессии. Я ведь брал вслепую в данном случае», — сказал он.

На этой неделе в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля “Без свидетелей”, где главные роли исполнили Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

На заседании Совета по культуре несколькими днями ранее Михалков публично поблагодарил Путина за это. «Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — сказал режиссер, пригласив президента посмотреть постановку.

Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. В апреле 2025 года он вышел на свободу по УДО. Первый после освобождения выход на сцену состоялся 13 февраля на предпремьерном показе «Без свидетелей», а широкой публике спектакль был представлен 25−26 марта.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

