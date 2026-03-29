Михалков заявил, что вернул Ефремова на сцену после разговора с Путиным

Возвращение актера Михаила Ефремова к творческой деятельности после освобождения из колонии обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным. Об этом режиссер Никита Михалков рассказал в интервью информационной службе «Вести».
«Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал, но мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — цитирует Михалкова издание. По словам режиссера, у главы государства были сомнения, однако вопрос был решен после того, как Путин спросил: «Ты берешь на себя ответственность?».
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Михалков также рассказал, что изначально поставил Ефремову жесткие условия: актер не должен сниматься в кино, давать интервью или играть где-либо еще, а обязан сосредоточиться на лечении и реабилитации. «Он выполнил идеально все наши договоренности», — отметил режиссер.
При этом режиссер признался, что шел на серьезный риск, приглашая артиста, который более четырех лет не имел сценической практики. «Я понимал, что отсутствие опыта могло сломать в профессии. Я ведь брал вслепую в данном случае», — сказал он.
На этой неделе в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля “Без свидетелей”, где главные роли исполнили Михаил Ефремов и Анна Михалкова.
На заседании Совета по культуре несколькими днями ранее Михалков публично поблагодарил Путина за это. «Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — сказал режиссер, пригласив президента посмотреть постановку.
Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. В апреле 2025 года он вышел на свободу по УДО. Первый после освобождения выход на сцену состоялся 13 февраля на предпремьерном показе «Без свидетелей», а широкой публике спектакль был представлен 25−26 марта.
