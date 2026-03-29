Волгоградская область празднует 90-летие Станислава Говорухина

В Волгоградской области 29 марта 2026 года проходят масштабные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося режиссера, народного артиста России и государственного деятеля Станислава Говорухина. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, юбилейные торжества охватывают весь регион, а их центром становятся учреждения культуры и образования Волгограда.
Станислав Говорухин, человек-легенда, гениальный кинематографист и истинный патриот, оставил неизгладимый след в истории страны. В программе юбилейных событий запланированы творческие встречи, показы фильмов, дискуссии и обсуждения.
Волгоградская областная универсальная библиотека имени М. Горького проведет киновстречу «Эпоха и характеры: кино Станислава Говорухина» в рамках своего Центра интеллектуального досуга «ВМесте». Вечером на экране виртуального концертного зала покажут один из ранних фильмов режиссера — «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли.
Волгоградский областной центр народного творчества приглашает молодежь присоединиться к дискуссии «Говорухин: между кадром и судьбой». Волгоградская государственная консерватория имени П. А. Серебрякова организует цикл кинопоказов знаменитых фильмов для студентов и педагогов. А в Волгоградской областной библиотеке для молодежи посетители смогут принять участие в кинопоказе «Говорухин: Кино как гражданский поступок».
Библиотека имени Ю. Бондарева организует круглый стол, а Волгоградский молодежный театр посвятит встречу со зрителями вкладу Станислава Говорухина в развитие культуры и кино. Тематическая творческая встреча также пройдет в Центральной библиотеке имени М. Агашиной. Концертный зал «Юбилейный» приглашает волгоградцев на специальный показ одной из его самых светлых работ — фильма «Благословите женщину». Районные и муниципальные учреждения культуры также активно участвуют в юбилейной программе.