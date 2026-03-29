В волгоградской больнице спасают ребенка, отравившегося электролитом

Ситуация была критической: у маленького пациента оказались обожжены рот, горло, пищевод и желудок, нарушилась работа почек.

Ребенка из Ольховского района спасают в 25-й больнице Волгограда. Жизнь мальчика оказалась в опасности, когда он по ошибке выпил опасную жидкость — электролит. Взрослые неосторожно перелили ее в обычную бутылку из-под воды.

Ситуация была критической: у маленького пациента оказались обожжены рот, горло, пищевод и желудок, нарушилась работа почек. После консультации со специалистами регионального информационно-консультативного центра было решено доставить его вертолётом санавиации в областной центр.

«Бригада медиков направилась на вертолёте “Ансат” в Ольховский район. Они буквально за полчаса доставили мальчика в специализированное отделение волгоградской больницы. Если бы ребенка везли на автомобиле по трассе, время доставки по трассе составило бы 2−2,5 часа», — поясняют в облздраве.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее волгоградцев предупредили о возможной угрозе новой эпидемии в России.