Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске суд разобрался в деле наезда на пешехода, когда водителя ослепили фары

Суд вынес приговор по делу, когда водителя ослепили встречные фары, и он сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Mitsubishi Grandis совершил наезд на пешехода, когда его ослепили фары встречной машины. Подробности в прокуратуре Заводского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Жесткое ДТП произошло в Минске 11 ноября. Примерно в 19.00 обвиняемый ехал на своей Mitsubishi Grandis по улице Илимской в сторону МКАДа. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водителя внезапно ослепили фары встречного авто, но он не притормозил, выехал на «зебру» и сразу услышал удар в переднюю левую часть иномарки, так как совершил наезд на пешехода.

Пострадавший мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

Вскоре минчанин предстал перед судом. В прокуратуре рассказали, что обвиняемый нигде не работает и ранее он уже имел проблемы с законом. Суд признал его виновным в нарушении ПДД и приговорил к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на 5 лет. Пострадавшему пешеходу он должен выплатить компенсацию морального вреда — 16 тысяч белорусских рублей.

Приговор вступил в законную силу.

