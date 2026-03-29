В Минске суд разобрался в деле наезда на пешехода, когда водителя ослепили фары

В Минске водитель Mitsubishi Grandis совершил наезд на пешехода, когда его ослепили фары встречной машины. Подробности в прокуратуре Заводского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Жесткое ДТП произошло в Минске 11 ноября. Примерно в 19.00 обвиняемый ехал на своей Mitsubishi Grandis по улице Илимской в сторону МКАДа. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водителя внезапно ослепили фары встречного авто, но он не притормозил, выехал на «зебру» и сразу услышал удар в переднюю левую часть иномарки, так как совершил наезд на пешехода.
Пострадавший мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.
Вскоре минчанин предстал перед судом. В прокуратуре рассказали, что обвиняемый нигде не работает и ранее он уже имел проблемы с законом. Суд признал его виновным в нарушении ПДД и приговорил к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на 5 лет. Пострадавшему пешеходу он должен выплатить компенсацию морального вреда — 16 тысяч белорусских рублей.
Приговор вступил в законную силу.
