Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа численность населения большого Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Численность жителей большого Красноярска на начало 2026 года составила 1 млн 259 тысяч человек. Актуальные данные привел глава города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

Рост населения связан как с расширением границ муниципального образования, так и с увеличением числа жителей в прежних границах. По словам мэра, в старых границах города численность выросла примерно на 5,6 тысячи человек, еще около 41 тысячи добавили присоединенные территории.

«Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей», — отметил Сергей Верещагин.

В администрации города уточнили, что такие данные будут регулярно публиковаться в рамках рубрики «Город в цифрах».