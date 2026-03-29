Названа численность населения большого Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Численность жителей большого Красноярска на начало 2026 года составила 1 млн 259 тысяч человек. Актуальные данные привел глава города Сергей Верещагин.
Рост населения связан как с расширением границ муниципального образования, так и с увеличением числа жителей в прежних границах. По словам мэра, в старых границах города численность выросла примерно на 5,6 тысячи человек, еще около 41 тысячи добавили присоединенные территории.
«Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей», — отметил Сергей Верещагин.
В администрации города уточнили, что такие данные будут регулярно публиковаться в рамках рубрики «Город в цифрах».