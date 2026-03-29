В Казахстане умер ветеран войны, бравший в плен фельдмаршала Паулюса

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Зинченко скончался в Казахстане на 102-м году жизни, сообщило генконсульство России в Алма-Ате.

Источник: РБК

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта с.г. на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко», — говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что особое место в биографии В. И. Зинченко занимает участие в Сталинградской битве: там он был в группе солдат-разведчиков, которые взяли в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Зинченко награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Сотрудники генконсульства выразили соболезнования близким Василия Ивановича, подчеркнув, что запомнят его как настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине.

26 января в Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко — участник боев за плацдарм «Невский пятачок». Ему было 108 лет.

